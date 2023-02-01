تقويم التعليم والتدريب: حصول برنامج واحد على الاعتماد المشروط وتحويل 5 إلى "كامل"

وحصل برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي المشروط من فبراير 2023م حتى يناير 2025م، كما تم تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي: برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتبارًا من فبراير 2023م - أبريل 2026م، وبرنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك خالد من فبراير 2023م - ديسمبر 2025م، وبرنامج الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز من فبراير 2023م - إبريل 2026م، وبرامج التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا من فبراير 2023م - فبراير 2027م.