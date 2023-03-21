"الغذاء والدواء" تنصح بتأخير وقت تناول مشروبات الكافيين تدريجياً قبل رمضان

ونصحت العجاجي؛ في فيديو توعوي على حساب الهيئة بتويتر، بتعديل وقت استهلاك الكافيين مع أخذ الكفاية من النوم وشرب المياه؛ لتقليل تأثير هذه الأعراض وتحقيق خطة انسحاب الكافيين بنجاح.