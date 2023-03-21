محليات

"الغذاء والدواء" تنصح بتأخير وقت تناول مشروبات الكافيين تدريجياً قبل رمضان

لتفادي أعراض انقطاعه مثل الإرهاق والصداع وتعكر المزاج وعدم التركيز
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
سبق
سبق

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة تأخير وقت تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين تدريجياً قبل دخول شهر رمضان لتفادي أعراض انقطاع الكافيين، مثل الصداع والإرهاق.

وقالت الهيئة: "تأخير وقت تناولك للمشروبات التي تحتوي على الكافيين تدريجياً قبل شهر رمضان؛ يساعدك على تقليل ظهور أعراض انقطاع الكافيين مثل الصداع والإرهاق".

بدورها، أوضحت هند العجاجي أخصائية مواصفات ولوائح بالهيئة، أنه من الطبيعي الإحساس بالصداع وتعكر المزاج والنعاس وصعوبة التركيز خلال فترة الصيام.

ونصحت العجاجي؛ في فيديو توعوي على حساب الهيئة بتويتر، بتعديل وقت استهلاك الكافيين مع أخذ الكفاية من النوم وشرب المياه؛ لتقليل تأثير هذه الأعراض وتحقيق خطة انسحاب الكافيين بنجاح.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
شهر رمضان
الكافيين

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