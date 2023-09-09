تحت رعاية ولي العهد.. "الثقافة" تُنظّم الحفلَ الختاميّ للجوائز الثقافية الوطنية

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت مبادرةَ الجوائز الثقافية الوطنية في عام 2020 للاحتفاء بأهمّ الإنجازات الثقافية التي تُحقَّق في كل عام، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي، وتسليط الضوء على المواهب الثقافية، وإبراز إنتاجها محليًّا ودوليًّا، إضافةً إلى تحفيز القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية لتبنّي وتطوير المواهب، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والتفاعل مع الساحة الثقافية، وتكريم روّاد القطاع الثقافي، وتثمين جهودهم المبذولة في خدمة قطاع الثقافة، إلى جانب تعزيز أدوار المملكة دوليًّا في تحفيز التبادل الثقافي الدولي.