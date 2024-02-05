وزير الخارجية ونظيره البحريني يترأسان اجتماع "تحضيرية" الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني

ترأّس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وأخوه سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.