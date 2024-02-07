"باحث صيني": إسهامات كبيرة لمركز التواصل المعرفي في ترجمة الأعمال السعودية إلى الصينية

وأوضح الباحث الصيني أن إجمالي عدد الكتب السعودية التي كان المركز قد أوصى بها الجانب الصيني، بلغ (١٤) كتابًا، حتى يناير ٢٠٢٤م؛ منها ستة كتب منشورة من دار إنتركونتننتال الصينية، وهي: "غراميات شارع الأعشى" للدكتورة بدرية البشر، و"العصفورية" للدكتور غازي القصيبي، و"أن تبحر نحو الأبعاد" للدكتورة خيرية السقاف، و"غفوة ذات ظهيرة" للأديب عبدالعزيز الصقعبي، و"مدن تأكل العشب" للروائي عبده خال، و"١٠ سيناريوهات لتطور العلاقات بين السعودية والصين" للدكتور عبدالله الفرج، وثمانية كتب منشورة من دار نشر جامعة بكين لإعداد المعلمين، وهي: "عرق وطين" للقاص عبدالرحمن الشاعر، و"ثمن التضحية" للأديب حامد الدمنهوري، و"ثقب في رداء الليل" للروائي إبراهيم الناصر الحميدان، و"تطور النقود في المملكة العربية السعودية" من إعداد البنك المركزي السعودي، و"بين الحقيقة والخيال.. روائع من موروثنا الشعبي" للكاتبة فاطمة البلوي، و"غدًا أنسى" للدكتورة أمل محمد شطا، و"حمزة شحاتة: قمة عُرفت ولم تُكتَشف" للأديب عزيز ضياء، و"ماما زبيدة" للأديب عزيز ضياء؛ مشيرًا إلى أن هذه الكتب السعودية المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لمشروع النشر الصيني- السعودي للأعمال الكلاسيكية والحديثة الذي وقّعه الجانبان الصيني والسعودي في عام ٢٠١٦م.