مشاركة دولية لطالب من تعليم الطائف في ملتقى علمي بالإمارات

في خطوة تعكس التميز في مجال رعاية الموهوبين وتعزيز الحضور العلمي الدولي، يشارك الطالب وسام وائل يوسف الغامدي من مدارس شروق المملكة العالمية، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في الملتقى العلمي التاسع عشر (MILSET) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل الطالب "الغامدي" المملكة في هذا الحدث العلمي الدولي، ليُجسد تميز طلاب تعليم الطائف في المجالات العلمية، والدعم المستمر للمواهب من قِبل المؤسسات التعليمية.

وبهذه المناسبة، قدم المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي التهنئة للطالب الغامدي وأسرته ومدرسته، مشيدًا بدور المدرسة في احتضان المواهب وتنميتها.

كما عبّر عن شكره للشؤون التعليمية على جهودها ومتابعتها الدائمة، متطلعًا إلى أن يقدم الطالب الغامدي وزملاؤه تمثيلًا مشرفًا لتعليم الطائف، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.