السلوقي.. متحف خاص لأيقونة الصيد الصحراوي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

ويتيح الركن فرصة للتعريف بالكلب السلوقي العربي، الذي يتميز بخصائص فريدة جعلته رفيقًا مفضلًا للصيادين في الصحراء، حيث يعود تاريخ ترويضه إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، إضافة إلى سرعته الكبيرة التي تصل إلى 67 كيلومترًا في الساعة، وذكائه وقدرته العالية على التحمّل، فضلًا عن دوره المحوري في رحلات الصيد.