السلوقي.. متحف خاص لأيقونة الصيد الصحراوي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 استحداث متحف السلوقي، وذلك ضمن جناح مخصص للتعريف بهذه السلالة الأصيلة لأقدم كلاب الصيد في العالم، التي ارتبطت بتاريخ الجزيرة العربية وتراثها الصحراوي عبر آلاف السنين.
ويتيح الركن فرصة للتعريف بالكلب السلوقي العربي، الذي يتميز بخصائص فريدة جعلته رفيقًا مفضلًا للصيادين في الصحراء، حيث يعود تاريخ ترويضه إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، إضافة إلى سرعته الكبيرة التي تصل إلى 67 كيلومترًا في الساعة، وذكائه وقدرته العالية على التحمّل، فضلًا عن دوره المحوري في رحلات الصيد.
وتنقسم السلالة العربية من السلوقي إلى نوعين: الأريش (الهدبا) ذو الشعر الطويل الكثيف، والأملس (الحص) ذو الشعر القصير الناعم، حيث يتمتع السلوقي بقدرات بصرية حادة بفضل عيونه الواسعة، وبفك قوي يمكّنه من الإمساك بالفريسة، إلى جانب علاماته الجسدية المحددة؛ مثل البياض في طرف الذيل الذي يشير إلى مهارة الصيد، والوبر بين الأصابع الذي يحميه من حرارة الرمال.
وتتجاوز سلالات الكلاب في العالم 200 سلالة متنوعة، غير أن الكلاب السلوقية تظل مميزة بخصائصها الأصيلة التي أكسبتها مكانة خاصة بين سلالات الصيد، وحافظت على تفرُّدها عبر العصور، كما يعرض الركن تاريخ هذه السلالة العريقة التي تعود أصولها إلى الجزيرة العربية والشرق الأوسط، وعرض تركيبتها الجسمانية الدقيقة، التي جعلتها من أكثر كلاب الصيد تميزًا على مستوى العالم.
يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، بمشاركة أكثر من 1300 عارض من 45 دولة.