"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف وعسير وجازان والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف تساقط ثلوج مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية تساقط ثلوج مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد العرضيات ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية وارتفاعًا في الأمواج على القنفذة حتى العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأمطار وضباب مع تدنٍّ في الرؤية على العلا والعيص، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.