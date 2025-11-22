محليات

فيصل بن فرحان يصل إلى مقر قمة قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ لترؤس وفد المملكة
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى مقر انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك ليرأس وفد المملكة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله

ومن المقرر أن يُجري سموه سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين المشاركين في القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

