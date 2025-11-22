فيصل بن فرحان يصل إلى مقر قمة قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ لترؤس وفد المملكة

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى مقر انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك ليرأس وفد المملكة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله