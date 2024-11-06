لدعم جهود المملكة.. الدفاع المدني يعزز قدراته في مؤتمر دولي للإطفاء بالرياض

وخلال المؤتمر، يقوم الدفاع المدني بتقديم عرض شامل حول الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تم إدخالها في نظام الدفاع المدني، بما في ذلك التطبيقات الذكية التي تسهم في سرعة الاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل تعليمية تستهدف تطوير مهارات رجال الإطفاء ورفع كفاءتهم في استخدام أحدث التقنيات، كما أُقيمت حلقات نقاش تفاعلية مع خبراء دوليين لبحث أفضل الممارسات والتحديات الحالية في مجال الإطفاء.