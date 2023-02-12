فتح باب الترشُّح لجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص

وتسعى جائزة الملك خالد إلى دعم المبادرات الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، وتعظيم أثر أعمالهم في خدمة المجتمع بشكل أفضل وبحلول مستدامة؛ حيث رصدت هذه الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمان، المتميزين، واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق تغييرٍ اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.