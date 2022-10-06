"العنزي لـ"سبق": المملكة أصبحت مضرب المثل في دعم الوسطية وتعزيز التعايش عبر العالم

وأوضح "العنزي" أن الدولة قائمة على هذا المنهج، والوزارة تطبقه في مكافحة الفكر المتطرف في الداخل والخارج، وأن تجربة الوزارة في مواجهة هذا الفكر أصبحت مثالاً يُحتذى به على صعيد العالم الإسلامي، وهناك طلبات قُدمت إليها من نظيراتها في دول أخرى، للحصول على منهجيتها وآلياتها في مواجهة التطرف، ومن هذه الدول، دول البلقان، التي أعربت عن رغبة قوية في الاستفادة من تجربة المملكة في مكافحة التطرف.