"العنزي لـ"سبق": المملكة أصبحت مضرب المثل في دعم الوسطية وتعزيز التعايش عبر العالم

قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي، لـ"سبق": "إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت مضرب المثل في دعم برامج الوسطية والاعتدال والتسامح وتعزيز التعايش ونبذ الكراهية والعنف في التعامل بين الشعوب عبر العالم".
وأوضح "العنزي" أن الدولة قائمة على هذا المنهج، والوزارة تطبقه في مكافحة الفكر المتطرف في الداخل والخارج، وأن تجربة الوزارة في مواجهة هذا الفكر أصبحت مثالاً يُحتذى به على صعيد العالم الإسلامي، وهناك طلبات قُدمت إليها من نظيراتها في دول أخرى، للحصول على منهجيتها وآلياتها في مواجهة التطرف، ومن هذه الدول، دول البلقان، التي أعربت عن رغبة قوية في الاستفادة من تجربة المملكة في مكافحة التطرف.
وبيّن أن الوزارة بادرت مبكراً إلى الانخراط في مكافحة الفكر المتطرف، بقيادة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً في كل لقاءاته سواء الرسمية أو العلمية أو الشعبية، على أن الوزارة يجب أن تضطلع بدور بارز في مواجهة الفكر الهدام من خلال كل برامجها.
وحول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة وباء الفكر المتطرف، أفاد "العنزي" بأن الوزارة ضبطت الخطاب الموجه إلى جمهور المسلمين في المملكة، لتصحيح مفاهيم الفكر المتطرف، وقد شمل ذلك ضبط المنابر، واللقاءات العلمية، والمحاضرات الدعوية، مضيفاً أن رسالة الوزارة تقوم على بيان العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقائمة على فهم السلف الصالح، وهي رسالة الإسلام، التي تدعو إلى الرحمة والتسامح والرفق بالناس جميعاً.
وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات علمية لقياس النتائج، التي حققتها الوزارة في التصدي للفكر المتطرف، أعرب "العنزي" عن اعتقاده، أن أكبر مؤشر هو قبول الآخر المختلف، ودعوته لعلماء المملكة للحضور إلى بلده، للمشاركة في لقاءات فكرية تحض على التعايش الحضاري، وكذلك الحضور الفاعل للمملكة في المؤتمرات الدولية.