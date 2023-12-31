بخيارات متنوعة.. "السعدون" تطرح أراضيَ تجارية وسكنية وفللًا بشمال الرياض في مزاد واحة حطين

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "واحة حطين" العلني لبيع أراضٍ تجارية وسكنية وفلل بشمال الرياض.
وقالت الشركة إن العقارات والأراضي المطروحة في المزاد، تتضمن خيارات ومميزات فريدة ومتنوعة.
وأشارت إلى أن المزاد يتكون من فلل بحي حطين والواحة والمرسلات وحي الملك فيصل، وأراضيَ تجارية وسكنية بمساحة أكثر من 14.000م2 بحي الخليج.
وأردفت: سيُقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية يوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024م، بقاعة "الفريدة" للمؤتمرات.
ويُذكر أن "السعدون" تُخصص جميع فروعها بمدينة الرياض للتسجيل واستلام شيكات الدخول والاطلاع على مستندات العقارات ومعاينتها على الطبيعة..
وللاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط التالي:
وللمعاينة والتسجيل
0555259495
920003852