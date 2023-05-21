تعرَّف على شروط تطبيق هامش ربح القيمة المضافة على المركبات المستعملة

وأضاف "الحربي": هناك شروط عدة. ومن أبرز هذه الشروط أن تكون هذه السيارة مصنفة للهيئة سيارة مستعملة ومؤهلة، وأن تكون هذه السيارة موجودة في السعودية، وصالحة للاستخدام في السعودية. ويجب أن يكون التاجر مسجلاً في الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولديه رقم ضريبي خاص. ويجب أن يتقدم التاجر بطلب إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليصبح مؤهلاً لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة. ‏