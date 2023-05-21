تعرَّف على شروط تطبيق هامش ربح القيمة المضافة على المركبات المستعملة

تبدأ من شهر يوليو لعام 2023 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إتاحة تطبيق خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة بدلاً من فرضها على كامل المبلغ المقابل المستلم، وذلك للوكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة.
وحول خيار احتساب الضريبة وفق طريقة هامش الربح قالت هيئة الزكاة إنه يأتي ضمن مساعيها لخفض تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة.
وقال متحدث "الزكاة والضريبة والجمارك" حمود الحربي لـ"الإخبارية" إنه من 1 يوليو سيتم احتساب القيمة المضافة على هامش الربح للسيارات المستعملة المؤهلة بدلاً من احتسابه على القيمة الكاملة. وهذا الإجراء للأشخاص الخاضعين لقيمة الضريبة المضافة يهدف إلى لخفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة.
وأضاف: من المعلوم لدى الجميع إن الأشخاص المسجلين لدى ضريبة القيمة المضافة، بمن فيهم الوكالات والمعارض، يمارسون نشاط التجارة بالسيارات. وهذه المعارض والسيارات والوكالات لديها إقرارات ضريبية، سواء الربعية أو الشهرية. وهذه الإقرارات الضريبية تصرح بقيمة مبيعاتها خلال الفترة الضريبة.
وتابع "الحربي": لدينا الرقابة الكاملة من خلال إطلاق برنامج الفوترة الإلكترونية للاطلاع على الفواتير كافة التي تصدرها هذه الوكالات ومعارض السيارات، ومتابعة قيمة البيع. وأتيح الآن لوكالات ومعارض السيارات أن تقوم باحتساب قيمة الضريبة المضافة فقط على هامش الربح، بأن تُخصم قيمة الشراء من قيمة المبيع المتبقي، وهو الذي تصيبه ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف "الحربي": هناك شروط عدة. ومن أبرز هذه الشروط أن تكون هذه السيارة مصنفة للهيئة سيارة مستعملة ومؤهلة، وأن تكون هذه السيارة موجودة في السعودية، وصالحة للاستخدام في السعودية. ويجب أن يكون التاجر مسجلاً في الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولديه رقم ضريبي خاص. ويجب أن يتقدم التاجر بطلب إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليصبح مؤهلاً لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.
وأردف: لا يطبق هامش الربح على السيارات التي تأتي من خارج السعودية. وأي سيارة من خارج السعودية ستخضع لقيمة الضريبة المضافة عند استيرادها وبيعها.