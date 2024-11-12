نادي الطيران السعودي يدشن أكبر معرض للطيران العام "ساند اند فن" في الرياض

ومن المنتظر أن يشهد المعرض السعودي للطيران العام في الرياض، مجموعة من العروض الجوية وعرض مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية و المدنية، وعددًا من المعارض التفاعلية والأنشطة الترفيهية، التي صممت للاحتفاء بثقافة الطيران، وإلهام جيل جديد من عشاقه، ليكون المعرض مناسبًا لجميع الأعمار ما يمنح العائلات فرصة غير تقليدية للترفيه.