نادي الطيران السعودي يدشن أكبر معرض للطيران العام "ساند اند فن" في الرياض
تستعد الرياض لاحتضان أكبر فعالية للطيران العام، حيث يقيم نادي الطيران السعودي، المعرض السعودي للطيران العام ساند آند فن 2024 خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2024 في مطار الثمامة بالرياض.
يعد المعرض السعودي للطيران العام منصة لاستعراض الابتكارات في قطاع الطيران وتعزيز الجانب التعليمي والتبادل الثقافي، كما يسلط الضوء على المكانة البارزة والمتنامية للسعودية في صناعة الطيران والذي يحظى بدعم متواصل من القيادة الرشيدة لهذا القطاع الهام.
وصرح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي بأن إقامة المعرض السعودي للطيران العام في الرياض يأتي بناءً على الدعم الكبير الذي توليه قيادة المملكة ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لقطاع الطيران بشكل عام و لنادي الطيران السعودي بشكل اخص. و هذه النسخة من المعرض تعد امتداداً لجهود النادي من أجل التعريف بالأنشطة الواسعة للطيران العام لاسيما وأنه يلعب دورًا حيويًا في مجال قطاع النقل الجوي.
ومن المنتظر أن يشهد المعرض السعودي للطيران العام في الرياض، مجموعة من العروض الجوية وعرض مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية و المدنية، وعددًا من المعارض التفاعلية والأنشطة الترفيهية، التي صممت للاحتفاء بثقافة الطيران، وإلهام جيل جديد من عشاقه، ليكون المعرض مناسبًا لجميع الأعمار ما يمنح العائلات فرصة غير تقليدية للترفيه.
كما ستتاح الفرصة للزوار لحضور النقاشات الثرية حول مستقبل الطيران والتعامل مع التوجهات الناشئة والتحديات والفرص، في أجواء تهدف إلى دعم التقدم والابتكار وتعزيز مكانة المملكة كمنطقة هامة ومحورية في مشهد الطيران العالمي.
كما يمكن لزوار المعرض التعرف عن قرب على مجموعة متنوعة من الطائرات المعروضة ومقابلة رواد الطيران من مختلف أنحاء العالم، في حدث حافل بعجائب الطيران.
وسيحظى محبي الطيران والعائلات والأطفال بمجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية وخيارات المأكولات والمشروبات والعروض الحية التي تضفي أجواءً من المتعة في سماء الرياض.
يمكن للزوار استعراض برنامج المعرض وحجز تذاكر الحضور عبر الموقع الإلكتروني