برعاية أمير الشرقية.. جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج 478 طالبًا من دفعة 2025

واستحضر الدكتور الأنصاري أثر مؤسس الجامعة، قائلًا إن "ما تركه من إرث علمي وإنساني لا يزال حاضرًا في كل منجز"، موجّهًا رسالة مؤثرة للخريجين: "انظروا حولكم إلى من شاركوكم رحلة التعب، فدعاء آبائكم وأمهاتكم هو سر هذا الإنجاز.. قفوا وحيّوهم تصفيقًا وامتنانًا".