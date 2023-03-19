"الحقيل" يبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني مع وزير التجارة التركي

وتبادل الجانبان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة كما تم خلال اللقاء التعريف بشركات المقاولات التركية واهتماماتها الاستثمارية.