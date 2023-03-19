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"الحقيل" يبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني مع وزير التجارة التركي

التقى عددًا من ممثلي الشركات المتخصصة بقطاع الإنشاءات في تركيا
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل
واس
واس

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بالرياض اليوم، وزير التجارة التركي محمد موش وعدداً من ممثلي الشركات التركية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات.

وتبادل الجانبان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة كما تم خلال اللقاء التعريف بشركات المقاولات التركية واهتماماتها الاستثمارية.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل ووكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية هاشم الفواز والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي وعدد من قيادات الوزارة.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
وزير التجارة التركي

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