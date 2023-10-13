محليات

ضَبْط مواطن بطريف في منطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
ضَبْط مواطن بطريف في منطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة طريف

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org