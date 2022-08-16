"تنمية الصادرات" تحصد جائزة "ستيفي" للأعمال الدولية 2022

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، أن تتويج أعمال الهيئة بتلك الجائزة يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها وتقوم عليها منذ انطلاقة برنامج "صنع في السعودية" في مارس 2021م، وحرص "الصادرات السعودية" على تلبية احتياجات المُصدِّرين والمصنّعين، عبر تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات، وتحقيق وصول الصناعات السعودية إلى مختلف الأسواق، وبالتالي الإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة– أيدها الله - ومُستهدفات رؤية السعودية 2030.