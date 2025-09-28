اليوم الوطني الـ100 .. فجرٌ جديد يشرق على عام الرؤية .. ماذا ستشعر ذلك اليوم؟

بعد نحو 5 أعوام من اليوم ؛ عندما تشرق شمس الاثنين 23 سبتمبر 2030، لن يكون اليوم الوطني الـ100 مجرد مناسبة رسمية، بل لحظة إنسانية يعيشها السعوديون بكل تفاصيلها. إنها المئوية الأولى التي تتزامن مع اكتمال "رؤية المملكة 2030"، حيث يلتقي الحلم بالواقع، وتتعانق الذكرى مع الإنجاز.
في تلك اللحظة، ستفيض الشوارع بالمشاعر قبل الألوان، وتتعالى أصوات الأهازيج الوطنية في كل بيت ومدينة وقرية ، الأجداد الذين عاصروا بدايات النهضة سيقصّون الحكاية للأحفاد، والأبناء سيحتفلون بما صنعته سواعدهم من منجزات، بينما يرفع الشباب أعلام الوطن وهم يردّدون بأن الغد أجمل.
سيشعر السعوديون أن الذكرى الـ100 ليست يوماً عادياً، بل لحظة انتصار جماعي، تؤكد أن التلاحم بين القيادة والشعب هو سرّ قوة الوطن، وأن كل خطوة طموح تحوّلت إلى واقع معاش.
هذا التوقيت الفريد سيجعل الاحتفال مختلفاً، إذ لن يكون مجرد ذكرى تأسيس، بل إعلان نجاح لمشاريع استراتيجية غيّرت ملامح المملكة خلال 15 عاماً من العمل المتواصل.
تشير المؤشرات إلى أن المملكة ستدخل مئوية اليوم الوطني وهي تحقق نتائج نوعية على 3 محاور رئيسية:
مجتمع حيوي: زيادة متوسط العمر الصحي، ارتفاع نسب ممارسة الرياضة، وتحسّن جودة الحياة في المدن.
اقتصاد مزدهر: نمو الناتج المحلي غير النفطي، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع في قطاعات السياحة والتقنية والطاقة المتجددة.
وطن طموح: تعزيز فعالية الحكومة الإلكترونية، رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل الوطني.
ستشرق الشمس ذكرى اليوم الوطني الـ100 على مشاريع عملاقة كمدينة “نيوم”، والقدية، والبحر الأحمر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمطارات والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية، وستشكّل صورة جديدة للوطن عند بلوغه المئوية ، إنها فرحة تُكتب بدموع الفرح على وجوه الكبار، وبابتسامات الأمل على محيا الصغار، لتقول الأجيال بصوت واحد:
“هذا وطننا.. حلمنا وحققنا”.