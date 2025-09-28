اليوم الوطني الـ100 .. فجرٌ جديد يشرق على عام الرؤية .. ماذا ستشعر ذلك اليوم؟

بعد نحو 5 أعوام من اليوم ؛ عندما تشرق شمس الاثنين 23 سبتمبر 2030، لن يكون اليوم الوطني الـ100 مجرد مناسبة رسمية، بل لحظة إنسانية يعيشها السعوديون بكل تفاصيلها. إنها المئوية الأولى التي تتزامن مع اكتمال "رؤية المملكة 2030"، حيث يلتقي الحلم بالواقع، وتتعانق الذكرى مع الإنجاز.