عكس اتجاه السير.. 10 أماكن يُمنع التوقف بالمركبات فيها يكشفها "المرور"

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن 10 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ منبهة إلى أهمية عدم التوقف فيها حتى لا يتعرض قائد المركبة للمخالفة.
وأوضحت الإدارة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن من الأماكن التي يمنع الوقوف بالمركبات فيها: (الجسور، وبعرض الطريق أو في منتصفه، أو على بُعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس، أو على بُعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية).
وأشارت إلى أن مِن هذه الأماكن: (الأرصفة المخصصة لسير المشاة، أو الوقوف بعكس الطرق الموضحة في أماكن الاصطفاف، وعلى بُعد 15 مترًا أو أقل من المنعطف، وممرات المشاة، وعكس اتجاه السير، وأماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات).