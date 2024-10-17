عكس اتجاه السير.. 10 أماكن يُمنع التوقف بالمركبات فيها يكشفها "المرور"

وأوضحت الإدارة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن من الأماكن التي يمنع الوقوف بالمركبات فيها: (الجسور، وبعرض الطريق أو في منتصفه، أو على بُعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس، أو على بُعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية).