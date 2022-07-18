مؤشرات الأمطار مبشرة.. "الحصيني": موجة حر تبدأ غداً وهذه ذروتها

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر خفيفة بدءاً من غد الثلاثاء على أجزاءٍ من الشرقية وأجزاءٍ من الوسطى والغربية وشرق الشمالية من المملكة، كما تشمل الكويت وقطر والبحرين والإمارات.