مؤشرات الأمطار مبشرة.. "الحصيني": موجة حر تبدأ غداً وهذه ذروتها

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر خفيفة بدءاً من غد الثلاثاء على أجزاءٍ من الشرقية وأجزاءٍ من الوسطى والغربية وشرق الشمالية من المملكة، كما تشمل الكويت وقطر والبحرين والإمارات.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه بحسب المراصد "متوقع أن ترتفع الحرارة عن معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة من 2 الى 4 درجات مئوية".
وأضاف: "يستمر ارتفاع درجة الحرارة لمدة أسبوع -إلا أن يصرفها الله- وذروتها يوم السبت 24 ذي الحجة، ثم يتوقع أن تعود الى معدلاتها الطبيعية بعد أسبوع من بدايتها".
وتابع: "هذه الموجة ضرورة لنضج التمر واعتيادية، فنحن في جمرة القيظ وتعد طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ولا تزال مؤشرات توقعات الأمطار مُبشرة والتغيير وارد".