القيادة تهنئ "سانتياغو بينيا" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الباراغوي

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي.