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القيادة تهنئ "سانتياغو بينيا" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الباراغوي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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