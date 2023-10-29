"تزايد للتطوير العقاري" راعيًا بلاتينيًّا لِمعرض "ريستاتكس الشرقية العقاري"

من جانبه أكد أنس الضويان الرئيس التنفيذي لشركة "تزايد" للتطوير العقاري"؛ إلى أن الشركة توحِّد جهودها لِمواكبة رؤية المملكة 2030 في النهوض بِالقطاع العقاري إلى آفاقٍ رحبةٍ ومزدهرة، عبر تخطيط مشاريع تُراعي نمط الحياة المحلي، وترتقي لِما يتطلع إليه المجتمع من ابتكاراتٍ وتطور؛ حيث تستند شركة "تزايد للتطوير العقاري" في مشاريعها على الإرث الراسخ لِتاريخ "مجموعة علي الضويان القابضة"، الممتد لِخمسة عقود من الزمن؛ إذ استمدت الشركة، من خِبرة المجموعة، ثوابت وإمكانيات دفعتها إلى الإسهام في تطوير عددٍ من الوجهات الحضرية الرئيسية حول المملكة.