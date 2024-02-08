بيانات جوية تظهر تفاصيل أول حالة ماطرة في فبراير.. ستشمل أجزاء واسعة من المملكة

أشارت أحدث الخرائط والبيانات الجوية إلى استمرار فرص تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة وأجزاء من منطقة نجران وجنوب منطقة الرياض، خلال اليوم الخميس ويوم غدٍ الجمعة، بحيث تستمر فرص هطول زخات من الأمطار على تلك المناطق قد تكون غزيرة لبعض الفترات وتصحب بحدوث الرعد خاصة على مرتفعات جازان وعسير وبعض مرتفعات جنوب غرب المملكة.