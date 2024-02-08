بيانات جوية تظهر تفاصيل أول حالة ماطرة في فبراير.. ستشمل أجزاء واسعة من المملكة

أشارت أحدث الخرائط والبيانات الجوية إلى استمرار فرص تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة وأجزاء من منطقة نجران وجنوب منطقة الرياض، خلال اليوم الخميس ويوم غدٍ الجمعة، بحيث تستمر فرص هطول زخات من الأمطار على تلك المناطق قد تكون غزيرة لبعض الفترات وتصحب بحدوث الرعد خاصة على مرتفعات جازان وعسير وبعض مرتفعات جنوب غرب المملكة.
وبحسب موقع "طقس العرب"، تتم يتم مراقبة اندفاع لمنخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المملكة اعتباراً من ليلة الجمعة/السبت تزامناً مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب، سيؤدي إلى نشوء حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي.
وأظهرت آخر بيانات النماذج العددية والمحاكاة حاسوبياً أن الحالة المطرية المتوقعة تعتبر أول حالة شاملة لمختلف مناطق المملكة منذ بداية شهر فبراير، وتشمل مناطق هامة بما فيها مناطق الشرقية والحدود الشمالية والقصيم وحائل ومنطقة حفر الباطن والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية بشكل أساسي وتتسبب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً مما يؤدي إلى جريان الأودية و الشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.
ووفق الخرائط الجوية المختصة بالرطوبة والرياح ودرجة حرارة طبقات الجو العالية والسطحية، فإن الحالة الماطرة سيصاحبها حدوث فروقات حرارية كبيرة تزامناً مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب، الأمر الذي يحفز تشكل سحب ركامية قوية وسحب المزن الركامي، والذي يترافق عادةً مع تشكل عواصف رعدية تترافق أحياناً بتساقط كثيف للبرد في بعض المناطق.