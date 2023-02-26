"مدير تعليم جازان" يقف على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأحد، على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ، والتي سجلت انتظام 160296 طالبًا وطالبة في مدارسهم أولى أيام الاختبارات.
وشهد اليوم الأول تنفيذ العديد من الزيارات الإشرافية والتفقدية، وسط حزمة من الخدمات التعليمية والتوجيهية والإرشادية المتكاملة، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.
وأكد "عقدي" اكتمال الخطط والجاهزية في كل المدارس التابعة، وفق خطة الإدارة العامة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تم البدء بتنفيذها منذ الأسبوع الحادي عشر عبر استكمال المناهج، وعقد الاختبارات الشفهية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للاطلاع على احتياجات تلك المدارس، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها، مشددًا على ضرورة التزام تلك المدارس وتقيدها بالتعليمات والأدلة المنظمة لسير الاختبارات وفق المستجدات.
وكشف "عقدي" عن أنه من منطلق حرص الإدارة العامة على ضمان سير عملية الاختبارات وسط بيئة تربوية متميزة؛ تم إعداد خطة للزيارات الإشرافية للوقوف على سير هذه الاختبارات في مختلف المدارس، تتضمن تنفيذ 2016 زيارة إشرافية للمدارس من قِبَل القيادات الإشرافية ومشرفي إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم التابعة، تشمل تنفيذ 986 زيارة إشرافية في مدارس البنين، و1030 زيارة إشرافية في مدارس البنات.
وبيّن أن من ضمن الخدمات التربوية والتوجيهية الإرشادية التي بدأت الإدارة بالعمل عليها منذ وقت مبكر من انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ خطط وبرامج إدارة التوجيه الطلابي الهادفة لتهيئة الطلاب نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا للاستعداد المبكر لاختباراتهم، وتعزيز الاطمئنان النفسي داخلهم، ورسم صورة إيجابية عن الاختبارات لديهم، وتبصيرهم بأهمية الحفاظ على الكتب المدرسية وعدم امتهانها، وحمايتهم من المخدرات والمؤثرات العقلية، والسلوكيات السلبية المختلفة خلال فترة الاختبارات.