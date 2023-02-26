"مدير تعليم جازان" يقف على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وبيّن أن من ضمن الخدمات التربوية والتوجيهية الإرشادية التي بدأت الإدارة بالعمل عليها منذ وقت مبكر من انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ خطط وبرامج إدارة التوجيه الطلابي الهادفة لتهيئة الطلاب نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا للاستعداد المبكر لاختباراتهم، وتعزيز الاطمئنان النفسي داخلهم، ورسم صورة إيجابية عن الاختبارات لديهم، وتبصيرهم بأهمية الحفاظ على الكتب المدرسية وعدم امتهانها، وحمايتهم من المخدرات والمؤثرات العقلية، والسلوكيات السلبية المختلفة خلال فترة الاختبارات.