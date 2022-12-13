بعد الشرائع والمعابدة والزيمة والعمرة.. بلديات جنوب وغرب مكة تُسلّم مهام الرقابة الصحية لشركة إجادة

وكان وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي قد دشّن قبل نحو شهر تقريبًا انطلاقة شركة إجادة للقطاع الشمالي من مكة المكرمة، الذي شمل (بلدية المعابدة الفرعية، وبلدية العمرة الفرعية، وبلدية الشرائع الفرعية، وبلدية الزيمة الفرعية)، وقد تولت الشركة مهام الرقابة في نطاقات هذه البلديات، وتم تحديد بلدية الشرائع الفرعية مقرًا للشركة.