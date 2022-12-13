بعد الشرائع والمعابدة والزيمة والعمرة.. بلديات جنوب وغرب مكة تُسلّم مهام الرقابة الصحية لشركة إجادة

دشن مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس فهد بن مرزوق البشري، انطلاقة شركة "إجادة" لقطاع بلديات جنوب وغرب مكة المكرمة؛ لتتولى أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والغذائية في بلدية الشوقية وبلدية جنوب مكة وبلدية بحرة والإدارة العامة للمشاعر، وبلدية الشعيبة.
وتهدف أمانة العاصمة المقدسة من خلال هذا المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة فـي تطـوير مجتمـع حيـوي، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالعاصمة المقدسة بشكل عام.
وكان وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي قد دشّن قبل نحو شهر تقريبًا انطلاقة شركة إجادة للقطاع الشمالي من مكة المكرمة، الذي شمل (بلدية المعابدة الفرعية، وبلدية العمرة الفرعية، وبلدية الشرائع الفرعية، وبلدية الزيمة الفرعية)، وقد تولت الشركة مهام الرقابة في نطاقات هذه البلديات، وتم تحديد بلدية الشرائع الفرعية مقرًا للشركة.