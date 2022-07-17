"زيتوني": على مالك المركبة المتضررة إحضار "برنت" من المرور يُثبت تاريخ المخالفة

أوضح أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، لـ"سبق" الآلية التي يستطيع الاعتراض من خلالها المتضرر من احتساب المخالفات المالية لشركة موقف، التي سُجلت بحقه على مركبته، وكانت في عهدة المالك السابق دون علمه بها؛ إذ يقول: بخصوص استفساركم حول آلية مواقف السيارات فقد أوضحت إدارة الاستثمار أنه في حالة إذا كان المالك جديدًا والمخالفة قديمة فإنه توجد آلية استرجاع المخالفات على المالك السابق.
وأضاف: يقوم الشخص المتضرر بتزويد شركة المواقف ببرنت من المرور موضَّح فيه تاريخ نقل ملكية السيارة للمالك الأخير، ويتم استرجاع المبلغ المدفوع على الحساب البنكي للمالك الأخير.
وكان عدد من أصحاب المركبات قد فوجئوا بوضع "كلبشة" على عجلات مركباتهم أثناء توقُّفهم في المواقف مسبقة الدفع، وقيامهم بتسديد مبلغ التوقف، ووضع ورقة السداد على مقدمة المركبة، وعند حضور مندوب الشركة أفادهم بأن على المركبة مخالفة سابقة؛ ويجب على مالك المركبة دفعها.