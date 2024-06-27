خلال مايو.. "سار" تقدم خدمة النقل لـ 714.754 راكبًا و1.2 مليون طن من البضائع

استعرضت الخطوط الحديدية السعودية "سار" خدماتها في نقل المعادن والبضائع والركاب وصيانة البنية التحتية والساعات التدريبية خلال شهر مايو 2024.
وقدمت "سار" ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط بين 3 قارات، خدمة النقل خلال شهر مايو لـ 714.754 راكبًا عبر قطار الحرمين السريع وقطار الشمال وقطار الشرق.
ونقلت قطارات الشحن 1.214.713 طنًا من البضائع والمعادن.
وأجرت "سار" 3435 عملية صيانة وقائية لمختلف شبكات القطارات و3857 ساعة عمل لإجراء الصيانة للبنية التحيتة، و466 ساعة تدريبية في المجالات التقنية والمهارات الناعمة والسلامة لمنسوبي الشركة من مختلف القطاعات.