خلال مايو.. "سار" تقدم خدمة النقل لـ 714.754 راكبًا و1.2 مليون طن من البضائع

وقدمت "سار" ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط بين 3 قارات، خدمة النقل خلال شهر مايو لـ 714.754 راكبًا عبر قطار الحرمين السريع وقطار الشمال وقطار الشرق.