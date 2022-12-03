تَعرف على النتائج.. اختتام منافسات "سن الجذاع" في كأس وزارة الرياضة للهجن

وانطلقت منافسات الفترة المسائية بعشرة أشواط؛ منها أربعة أشواط خُصصت لكؤوس فئة الجذاع؛ حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الجذاع بكار مفتوح، "عهد" المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين.. وانتزع صدارة الشوط الثاني وكأس الجذاع قعدان مفتوح، "النايف" لمالكه من دولة قطر الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني؛ فيما جاءت المطية "الجزيرة" في صدارة الشوط الثالث وكأس الجذاع بكار عام، لمالكها ماجد محمد المري؛ بينما حقق "باشا" المركز الأول في الشوط الرابع وكأس الجذاع قعدان عام لهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بوناصر من الولايات المتحدة الأمريكية.