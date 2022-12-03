تَعرف على النتائج.. اختتام منافسات "سن الجذاع" في كأس وزارة الرياضة للهجن

اختُتمت، اليوم، منافسات "فئة الجذاع"، ضمن منافسات اليوم الثالث من أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى الخامس من شهر ديسمبر الحالي، بإقامة 26 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية، من ضمنها شوطان للماراثون؛ وذلك على ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.
وشهدت منافسات الجذاع، انطلاق 16 شوطًا في الفترة الصباحية، أبرزها تحقيق نايف ضحيان البقمي صدارة الشوط الأول بعد فوز المطية "أمجاد"؛ فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود "صوغان" لمالكه فلاح جلوي العجمي، وانتزعت المطية "اليشا Alicia" لهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بوناصر، صدارة الشوط الثالث والتوقيت الأسرع في الفترة الصباحية؛ بينما حل في المركز الأول في الشوط الرابع القعود "الدكتور" لمالكه سعيد علي المري؛ فيما حل في صدارة الشوط الأول ماراثون ثنايا بكار حيل "بلشة" لمالكها مجاهد عتيق العتيبي بقيادة الهجان بسام الحويطي.. وجاء في صدارة شوط الماراثون الثاني المخصص للثنايا قعدان زمول "وطن" للمالك مشبب محمد القحطاني وقيادة الهجان سالم القحطاني.
وانطلقت منافسات الفترة المسائية بعشرة أشواط؛ منها أربعة أشواط خُصصت لكؤوس فئة الجذاع؛ حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الجذاع بكار مفتوح، "عهد" المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين.. وانتزع صدارة الشوط الثاني وكأس الجذاع قعدان مفتوح، "النايف" لمالكه من دولة قطر الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني؛ فيما جاءت المطية "الجزيرة" في صدارة الشوط الثالث وكأس الجذاع بكار عام، لمالكها ماجد محمد المري؛ بينما حقق "باشا" المركز الأول في الشوط الرابع وكأس الجذاع قعدان عام لهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بوناصر من الولايات المتحدة الأمريكية.