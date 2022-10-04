في ليلته الأولى.. بيع "فرخ شاهين" بـ166 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي الثالث

وأكد وليد الطويل، المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، أن المزاد أثبت في نسختَيْه الأولى والثانية نجاحه من خلال بيع 197 صقرًا لقاء أكثر من 18 مليون ريال، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام لم تكن لتتحقق لولا فضل الله -سبحانه وتعالى- ثم الدعم والرعاية اللذين يجدهما ذلك الإرث من المشرف العام على نادي الصقور السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة النادي.