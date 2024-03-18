خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.