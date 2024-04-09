بالصور.. 64 ألف مستفيد من خدمات جمعية غوث خلال موسم رمضان في الحرم المكي

كما باشر الفريق خلال موسم رمضان بالحرم المكي هذا العام عدد 35597 حالة من الرجال و28126 حالة من النساء حالاتهم تمثلت ما بين إعياء وإجهاد واضطرابات سكر وضغط وتنفس وآلام عضلات وكدمات وتسلخات وجروح وكسور، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم معالجتها من الجنسين 63723 حالة جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم بكل مهنية واحترافية عالية وتحويل الحالات ذات التقييم المضطرب أو الخطير إلى المستشفيات القريبة من الحرم المكي لإستكمال علاجها.