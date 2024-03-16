أكثر من 5 ملايين مصلٍّ يؤدّون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من رمضان

استقبل المسجدُ النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثرَ من "5,225,231" ملايين مصلٍّ وزائر؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ؛ أن "414,878" زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، رضوان الله عليهما، كما أدى "134,447" زائرًا و"107,697" زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بأن "10,482" من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات "110,412" زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد "12,279" شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف "4,567" مستفيدًا، كما قُدم "149,149" إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافةً إلى "648,411" خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدماتُ الميدانية تقديمَ خدمات الإرشاد المكاني لـ"94,814" مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد "36,172" زائرًا، كما قدمت أكثر من "144,000" ألف عبوة ماء زمزم، إضافةً إلى توزيع "15,243" وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.