"مركز الغطاء النباتي "يستعرض في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات البرامج والمشاريع والدراسات التي تحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء

يُشار إلى أن منتدى الغابات يُعقد سنويًّا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويهدف إلى حماية الغابات حول العالم وتنميتها وتحقيق استدامتها؛ للمساعدة على تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين سبل العيش والمساهمة في القضاء على الفقر، وذلك في الوقت الذي تتهدّد فيه الغابات ممارسات غير مستدامة وأزمات اقتصادية.