تداعيات خطيرة.. مختصة تحذر الآباء: إياكم وممارسة العلاقة الحميمة أمام أطفالكم!

وأشارت إلى أن حدود العورة بين السرة إلى الركبة لها حكمة سيكولوجية حتى على شخصية الطفل، فمن المهم جدًا أن يعي الطفل في بداياته أن هذه المنطقة خاصة جدًا ولا يستطيع رؤيتها في جسد والديه، وهذا بدوره يسهم في رفع الحماية من الاعتداءات الجنسية لدى الطفل، وقالت: "يبدأ المعتدي جنسيًا بكشف عورته أمام الطفل، وإذا لم يجد اي استنكار أو ارتباك يعرف المعتدي أن هذا الطفل أصبح بالنسبة له ضحية سهلة".