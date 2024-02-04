الفضلي: مليار ريال استثمارات لتعزيز قدرات صناعة الاستزراع المائي وتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يستمرّ حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من أصحاب الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة "35" دولة يمثّلها أكثر من "120" شركة عالمية ومحلية، و"3" آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من "15" ألف زائر.