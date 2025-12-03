المستقبل يبدأ الآن: سامسونج تستعرض مستقبل الحياة المتصلة مع تجربة المنزل الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي في دبي

منزل أذكى… غرفة بعد غرفة

جاء الحدث على مدى ثلاثة أيام كرحلة مبهرة عبر خمس مساحات مصممة بعناية، لكل منها قصة مختلفة حول كيفية تكيّف ابتكارات سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إيقاع الحياة الحديثة. ففي غرفة المعيشة، حوّلت Vision AI الترفيه إلى تجربة شخصية بالكامل، بينما أصبحت غرفة النوم ملاذًا للاسترخاء ونوم أفضل بفضل SmartThings وGalaxy AI. أما الاستوديو الرياضي المنزلي فقد قدّم تجربة لياقة مخصصة بفضل إمكانيات التدريب في Galaxy AI. وفي المطبخ، عرضت Bespoke AI كيف يمكن تحويل المهام اليومية إلى خطوات بسيطة وسلسة. وفي غرفة الألعاب، عاش اللاعبون تجربة غامرة بتقنيات عرض وأجهزة متطورة تقدم مستوى غير مسبوق من الاندماج. معًا، شكلت هذه المساحات لوحة متكاملة لمستقبل تُعزّز فيه التكنولوجيا كل زاوية من زوايا الحياة.