ضمن رحلات الإجلاء.. "مطارات جدة" تودع 435 مسافرًا من الجالية اليمنية

غادرت مساء أمس الأحد، طائرتان يمنيتان متوجهتان إلى مطار عدن بالجمهورية اليمنية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 435 راكبًا ممن تم إجلاؤهم من السودان.
وتحمل الطائرة الأولى 180 راكبًا، والأخرى 255 راكبًا؛ حيث وصلوا من ميناء بورتسودان عبر سفينتين بعد عصر أمس إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.
ويأتي ذلك استمرارًا لتشغيل الرحلات الجوية المخصصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم؛ كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة من جمهورية السودان.
وتم توديع ركاب الرحلتين بالورود بحضور عدد من المسؤولين في هيئة الطيران المدني وشركة مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة المسافرين.
وتأتي هذه الرحلات استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيه القيادة الرشيدة لنقل وإجلاء ركاب الدول الصديقة والشقيقة؛ حيث وفرت مطارات جدة كل سبل الراحة للمسافرين بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية بمتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة.