ضمن رحلات الإجلاء.. "مطارات جدة" تودع 435 مسافرًا من الجالية اليمنية

غادرت مساء أمس الأحد، طائرتان يمنيتان متوجهتان إلى مطار عدن بالجمهورية اليمنية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 435 راكبًا ممن تم إجلاؤهم من السودان.