"المزيني" تعلن بدء تسليم 990 وحدة سكنية بـ"الجوهرة ريزيدنس"

الجدير بالذكر أن مشروع "الجوهرة ريزيدنس" التي قامت بتطويره شركة المزيني العقارية جاء بالشراكة مع برنامج "سكني" بمحافظة جدة، ويضمّ المشروع 33 برجاً سكنياً، ويوفر 990 وحدة سكنية، ويقام المشروع على مساحة تقارب الـ 100 ألف متر مربع، وقد تم بناؤه وبيعه خلال عام ونصف، حيث تتوفر فيه الحدائق وممرات المشاة والأرصفة والإنارة, وقد روعي في تنفيذ المشروع أعلى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته.