"المزيني" تعلن بدء تسليم 990 وحدة سكنية بـ"الجوهرة ريزيدنس"

أعلنت شركة المزيني العقارية، المطور العقاري لمشروع الجوهرة ريزيدنس عن بدء مرحلة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في المشروع، وذلك لعدد 990 وحدة سكنية، وذلك بعد اكتمال بناء المشروع الذي يتضمن 33 برجاً سكنياً.
وذكر المهندس وسام الدمياطي الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية أن مشروع الجوهرة ريزيدنس قد تم الإعلان عن اكتماله وجاهزيته إنشائياً في 30 أكتوبر من العام 2021، وتمت المعاينة المبدئية للمستفيدين في حينها, وقامت الشركة بإعلان التسليم النهائي بعد إطلاق التيار الكهربائي للمشروع قبل أيام من قبل الوطنية للإسكان.
وأضاف: بدأت إدارة المشروع اليوم بإجراءات التسليم ليستفيد منها 990 أسرة من مستفيدي برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, كما قامت الشركة بتخصيص رابط إلكتروني خاص بالمواعيد تم إرساله للمستفيدين عبر رسائل نصية يتم تسجيل مواعيد التسليم من خلاله، وذلك لضمان سير عملية التسليم بشكل مرن ومنظم.
واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بشكره وتقديره لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما تبذله من جهود في سبيل القطاع السكني والتنمية العقارية في السعودية وما تقدمه لتذليل الصعوبات على المطورين العقاريين، ممثلةً في جميع لجان وبرامج وقطاعات الوزارة.
الجدير بالذكر أن مشروع "الجوهرة ريزيدنس" التي قامت بتطويره شركة المزيني العقارية جاء بالشراكة مع برنامج "سكني" بمحافظة جدة، ويضمّ المشروع 33 برجاً سكنياً، ويوفر 990 وحدة سكنية، ويقام المشروع على مساحة تقارب الـ 100 ألف متر مربع، وقد تم بناؤه وبيعه خلال عام ونصف، حيث تتوفر فيه الحدائق وممرات المشاة والأرصفة والإنارة, وقد روعي في تنفيذ المشروع أعلى معايير الجودة المعتمدة، مع وجود كل الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته.