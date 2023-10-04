"إنترسك السعودية" يقيم مؤتمريْ "أمن المستقبل" و"السلامة من الحرائق وتقنياتها"

من جانب آخر، افتتح مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مؤتمر السلامة من الحرائق وتقنياتها؛ مشيرًا إلى أنه فرصة لمناقشة التحديات والفرص والدراسات في مجال السلامة واستدامتها، ومستجدات النظم واللوائح للوقاية من الحرائق وتقنياتها، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ.