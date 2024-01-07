"ضيوف خادم الحرمين": البرنامج يحقق معنى التكافل والتضامن ورعاية وخدمة المسلمين

من جانبه، أبدى الزائر محمد إسماعيل قاسم من مملكة تايلاند إعجابه بما شاهده في المدينة المنورة من تطور كبير في توسعة المسجد النبوي، والساحات المحيطة به، والنواحي العمرانية لحاضرة المدينة المنورة التي غادرها قبل 22 عامًا بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية، وشاءت الأقدار أن يعود إليها هذا العام زائرًا ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، مثمنًا لقيادة السعودية كرم الاستضافة، وحفاوة الضيافة، وجودة الخدمات التي هُيئت لهم بدءًا بالاستقبال والتنقل والسكن، وجولات الزيارة اليومية في المدينة المنورة.