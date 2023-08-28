اتفاقية تعاون بين "بر جدة" و"سبق" لدعم نشاطات الجمعية الإعلامية والتسويقية المعزِّزة للعمل الاجتماعي

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي: "إن هذه الاتفاقية تجسد حرصنا وجمعية البر بجدة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم العمل الاجتماعي من خلال القيام بأدوارنا والتعاون على تقديم أفضل الخدمات في ظل منظومة التكامل بين العمل الاجتماعي والعمل الإعلامي الذي يعود بالخير على المجتمع، من خلال العمل على تعزيز الوعي المجتمعي وإثراء التجارب بثقافة العمل الخيري وإبراز نشاطات القطاع غير الربحي التنموية التي تترك أثرها المستدام وتعود بالخير على الفئات المستفيدة"، وثمّن "الحازمي" الدور الرائد الذي تضطلع به جمعية البر بجدة لخدمة الفئات المستفيدة من خدماتها في ظل حرص الجمعية المستمر على تحقيق الاستدامة المالية واستثمار التحول الرقمي لتيسير وصول خدماتها للمستفيدين.