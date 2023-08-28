اتفاقية تعاون بين "بر جدة" و"سبق" لدعم نشاطات الجمعية الإعلامية والتسويقية المعزِّزة للعمل الاجتماعي

عبدالقادر رضوان - جدة : وقَّعت جمعية البر بجدة اتفاقية تعاون مع صحيفة "سبق" الإلكترونية؛ لنشر نشاطات الجمعية الإعلامية والتسويقية المعززة للعمل الاجتماعي.
وقد وقَّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، ورئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي.
وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تطوير سبل التعاون بينهما لنشر ثقافة العمل الخيري وتمكينه واستدامته في ظل الدور المحوري للإعلام في إبراز دور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع تسليط الضوء على جهود جمعية البر بجدة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الاجتماعي، والتي تستهدف من خلالها تمكين الأسر والأيتام والارتقاء بأنماطهم المعيشية وتحقيق جودة الحياة لهم، ومساعدة مرضى الفشل الكلوي من خلال إجراء جلسات للغسيل الكلوي في مركزي هشام عطار وعبدالكريم بكر الطبي للغسيل الكلوي التابعين للجمعية.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي: "سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع صحيفة "سبق" الإلكترونية بكل ما تحمله هذه الصحيفة الرائدة من زخم وانتشار إعلامي واسع، عزّزته بالمصداقية والحرص على خدمة رسالتها الإعلامية وإثراء متابعيها بمحتوى إعلامي فريد تستهدف من خلاله خدمة المشروع النهضوي في بلادنا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجسيد الصورة المعاصرة لمسيرة التنمية في بلادنا في ظل التحولات الكبرى التي لامست مختلف مناحي الحياة".
وأوضح "الحكمي" أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي امتداداً لسلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الجمعية مع مختلف القطاعات بما فيها القطاع الإعلامي؛ لخدمة برامجها وأنشطتها، بما يجسد حرصنا في الجمعية على مدّ جسور التعاون مع تلك القطاعات لدعم وتمكين واستدامة العمل الخيري وتيسير أداء الأعمال فيه، وتعزيز ازدهار هذا القطاع وإثراء تجاربه وتحفيزها، بكل ما يحمله من قيم أصيلة ودلالات أخلاقية سامية تترجم معاني التكافل الاجتماعي، وذلك حرصاً من الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع أهداف الجمعية المسترشدة برؤية المملكة التنموية 2030، واستراتيجية (بناء الإنسان وتنمية المكان).
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "سبق" علي الحازمي: "إن هذه الاتفاقية تجسد حرصنا وجمعية البر بجدة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم العمل الاجتماعي من خلال القيام بأدوارنا والتعاون على تقديم أفضل الخدمات في ظل منظومة التكامل بين العمل الاجتماعي والعمل الإعلامي الذي يعود بالخير على المجتمع، من خلال العمل على تعزيز الوعي المجتمعي وإثراء التجارب بثقافة العمل الخيري وإبراز نشاطات القطاع غير الربحي التنموية التي تترك أثرها المستدام وتعود بالخير على الفئات المستفيدة"، وثمّن "الحازمي" الدور الرائد الذي تضطلع به جمعية البر بجدة لخدمة الفئات المستفيدة من خدماتها في ظل حرص الجمعية المستمر على تحقيق الاستدامة المالية واستثمار التحول الرقمي لتيسير وصول خدماتها للمستفيدين.
يُذكر أن جمعية البر بجدة طرحت ضمن برامجها المجتمعية العديد من المبادرات المعززة لأنشطتها وبرامجها، وهي تسعى بشكل مستمر للتوسع في نشاطاتها التي يستفيد منها كثير من الفئات، في ظل رسالتها في أن تكون قدوة وواجهة مشرقة في القطاع الخيري، وهي تحرص تجسيداً لرؤيتها على العمل المستمر على استدامته وتحقيق الريادة فيه.