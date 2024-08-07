ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحقق مناولة 20.645 حاوية قياسية على سفينة واحدة

ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خطة تطوير مستمرة لبنيته التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث استقبل خلال العام الحالي 2024م عدد 21 رافعة ساحلية وجسرية، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، والبالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال، كما تم توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ لتزويد الميناء بـ 80 شاحنة كهربائية، بما يمثل أكبر عقد منفرد عالميًا توقعه شركة "SANY" لتصنيع وتوريد الشاحنات الكهربائية، فيما يحتوي الميناء 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، من البضائع، والحاويات.