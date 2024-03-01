في ظل وجود أمني وخدماتي.. "شاطئ شعارة" يجذب أهالي مكة وجدة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" جانبًا من جلوس الأهالي على الشاطئ، واللعب والسباحة به.. ولم يخلُ من وجود أمني ممثل بقوة سلاح الحدود، من خلال مركبات متحركة، ودبابات بحرية تجوب الشاطئ ذهابًا وإيابًا حفاظًا على سلامة مرتاديه.