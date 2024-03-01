في ظل وجود أمني وخدماتي.. "شاطئ شعارة" يجذب أهالي مكة وجدة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة

في ظل وجود أمني وخدماتي، يستمتع الأهالي بـ"شاطئ شعارة" السياحي في محافظة جدة، بأجوائه المعتدلة، التي يتخللها نسمات هواء شبه باردة.
وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" جانبًا من جلوس الأهالي على الشاطئ، واللعب والسباحة به.. ولم يخلُ من وجود أمني ممثل بقوة سلاح الحدود، من خلال مركبات متحركة، ودبابات بحرية تجوب الشاطئ ذهابًا وإيابًا حفاظًا على سلامة مرتاديه.
ويقوم فريق الإنقاذ الراجل التابع لأمانة محافظة جدة بالانتشار على الشاطئ، وداخل المياه، وفوق 4 أبراج مراقبة؛ لرصد أي حالات غرق -لا قدر الله-.
ويتمتع فريق الإنقاذ بخبرة عالية في الإنقاذ، ويباشرون حالات شبه يومية. وقد تمكنوا اليوم من إنقاذ 3 حالات غرق لأطفال في لحظة غفلة من أهاليهم، لكنها مرت بسلام -ولله الحمد-.
وتقوم الجهات الأمنية والخدماتية مع غروب الشمس بمنع الوجود داخل الشاطئ، وتمنع السباحة ليلاً حفاظًا على سلامتهم.