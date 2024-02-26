بمشاركة أكثر من 30 جهة.. تنفيذ "تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية"

وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية على أنظمة التحكم الصناعي، باستخدام بيئة تقنية واقعية تشمل الأجهزة، والأنظمة، والشبكات المستخدمة لتشغيل وأتمتة العمليات الصناعية لتمكين المشاركين من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة.