شاهد.. النخيل وفن إنتاج التمور في معرض لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وشارك في الندوة كلٌ من الدكتور علي إبراهيم الغبان الذي تحدث عن "التمور في الثقافة العربية والإسلامية" ود. عبدالعزيز جياطي الذي تحدث عن: "اقتصاديات التمور" ود. صالح محمد المسند الذي تناول "التمور في الإنتاج الفكري والإنساني"، وأدار الندوة د. محمد بن سليمان القسومي، وتم توضيح أهمية النخيل والتمور ضمن المحاور الثلاثة، وأثر تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور من أجل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لهذه الصناعة، التي تطورت على مختلف المستويات من جني المحصول إلى التعبئة والتغليف ومن ثم توفرها محليًا ودوليًا، فيما اتخذ النخيل المذكور في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بوصفه أحد مكونات البيئة العربية والتراث الإسلامي، اتخذ أبعادًا اجتماعية وثقافية غطى الشعر والنثر جانبًا منها، لارتباطها بحياة الإنسان العربي وبعالم الصحراء وبالبيئة البدوية أولاً حتى تطورت لتأخذ أبعادها في الكتابات والمؤلفات العربية.