البنك العربي الوطني anb شريكا لمبادرة "She’s Next 2023" لدعم وتمكين رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن الفائزات بمنح البرنامج والبالغة قيمتها 50,000 دولار للفائزة الأولى و 10,000 دولار للفائزة الثانية من بين 880 متقدمة من مالكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركات في البرنامج الذي انطلق في 23 يونيو 2023، وذلك خلال الحفل الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في الوقت الذي ستحصل فيه الفائزات إلى جانب الدعم التمويلي على فرصة تدريب لمدة عام كامل في مجال الأعمال من قبل مركز التجارة الدولي ITC.