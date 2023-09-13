البنك العربي الوطني anb شريكا لمبادرة "She’s Next 2023" لدعم وتمكين رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

حل البنك العربي الوطني anb شريكا للنسخة الثانية من مبادرة "She’s Next" التي تنظّمها شريك البنك العالمي شركة "فيزا" الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، والموجهة لدعم وتمكين رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، عبر توفير فرص التمويل والتدريب والإرشاد.
وتأتي شراكة البنك العربي الوطني anb لهذا البرنامج التحفيزي، في سياق حرص البنك على دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة السعودية وسيدات الأعمال لا سيما ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الموارد والإمكانات وفرص التطوير والتدريب وتحفيز التحول الرقمي للأعمال التجارية المملوكة للسيدات في المملكة العربية السعودية، بما يمكنهن من تنمية أعمالهن ويعزز من دورهن الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن الفائزات بمنح البرنامج والبالغة قيمتها 50,000 دولار للفائزة الأولى و 10,000 دولار للفائزة الثانية من بين 880 متقدمة من مالكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركات في البرنامج الذي انطلق في 23 يونيو 2023، وذلك خلال الحفل الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في الوقت الذي ستحصل فيه الفائزات إلى جانب الدعم التمويلي على فرصة تدريب لمدة عام كامل في مجال الأعمال من قبل مركز التجارة الدولي ITC.
وأكد خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني anb اعتزاز البنك بمشاركته ودعمه لبرنامج "She’s Next" والمساهمة في دعم مسيرة نجاح السيدات المميزات اللواتي تمكّن من حصد جوائز البرنامج بما يعكس قدرتهن على الابتكار وإنشاء حلول الأعمال وإثبات قدراتهن كمصدر إلهام للأخريات، معتبراً أن شراكة anb في هذه المبادرة تعبّر عن ثقة البنك بإمكانات وقوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في المملكة العربية السعودية.
من ناحيته أعرب علي بيلون المدير العام لشركة فيزا العالمية في المملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان، عن شكره وتقديره لشركاء المبادرة على دعمهم لإنجاح هذا البرنامج الموجه للمنشآت المملوكة للسيدات في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن "She’s Next" يندرج ضمن مساعي فيزا لدعم التحول الرقمي للأعمال التجارية المملوكة للسيدات في المملكة، فيما تم خلال هذه النسخة وللمرة الأولى إطلاق مؤشر الرقمنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، والذي يرتكز على خمسة محاور تشمل: الحضور الإلكتروني، قبول المدفوعات الرقمية، الوعي بأمن المدفوعات، التفاعل مع العملاء والاحتفاظ بالعملاء.
يشار إلى أن تقييم المشاركات في النسخة الثانية من "She’s Next" تم من خلال لجنة تحكيم ضمت عدداً من كبار المتخصصين والتنفيذيين في المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة، حيث ارتكزت اللجنة في تقييمها على مجموعة من المعايير من بينها: تطور رحلة ريادة الأعمال للمترشّحات، ومتانة مقاييس أعمالهن، والحضور الرقمي والقدرة على تطوير حلول فاعلة لمشكلات الأعمال.