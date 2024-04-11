"السحيباني": عند المعايدات.. ابتعدوا عن الأسئلة الخاصة بالوظيفة والراتب والزواج والإنجاب

وقال لـ"الإخبارية": "يجب على الناس في العيد الابتعاد عن الأسئلة الخاصة، كالسؤال عن الوظيفة والراتب والزواج والإنجاب؛ لأنها غير مقبولة إلا من الأب والأخ فقط، وبعض الناس لا يتحملها، وكذلك الابتعاد عن أسئلة العتاب: أين أنت؟ ولم نرك منذ زمن طويل؟".