"السحيباني": عند المعايدات.. ابتعدوا عن الأسئلة الخاصة بالوظيفة والراتب والزواج والإنجاب

طالب أستاذ الفقه بجامعة القصيم عبدالله السحيباني بالابتعاد عن الدخول في خصوصيات الآخرين أثناء المعايدات بالأسئلة عن الأمور الشخصية، كالراتب والزواج والإنجاب وغيرها؛ لأنها قد تكون مصدر ضيق للبعض، وإنما الاكتفاء بالأسئلة التي تكون فيها اطمئنان واهتمام عام.
وقال لـ"الإخبارية": "يجب على الناس في العيد الابتعاد عن الأسئلة الخاصة، كالسؤال عن الوظيفة والراتب والزواج والإنجاب؛ لأنها غير مقبولة إلا من الأب والأخ فقط، وبعض الناس لا يتحملها، وكذلك الابتعاد عن أسئلة العتاب: أين أنت؟ ولم نرك منذ زمن طويل؟".
وذكَّر بقوله ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». ودعا لإشاعة روح المحبة والمودة والبحث في الأمور العامة، وعدم التدخل في الخصوصيات.