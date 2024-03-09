تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر

وحقق موسم الرياض 2023 العديد من المنجزات والأولويات، عبر استضافة الكثير من الفعاليّات والأنشطة الترفيهية الكبرى، من أبرزها ثلاثة نزالات عالمية في الملاكمة، ونزال لعبة الفنون القتالية، بالإضافة إلى بطولات التنس والسنوكر والبادل والتزلج، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم، واستضافة كأس مصر، إلى جانب افتتاحه لمنطقة المملكة أرينا التي تم بناؤها في وقت قياسي.